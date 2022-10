Jesica Cirio rompió en llanto al revelar cómo es la relación con su madre

En el día de la madre, Jesica Cirio habló de su mamá y se mostró muy emocionada en La Peña de Morfi. De hecho, la famosa no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al confesar el gran vínculo que tienen. Todo comenzó cuando en el programa mostraron un video de Marta dedicándole unas palabras a su hija.

"Es una madre excelente. Maravillosa, piensa en su hija todo el tiempo. Estoy muy contenta por la madre en la que te has convertido. Son todos elogios para vos. Sos brillante como madre", expresó Marta. Fue en ese momento en el que Jesica Cirio no pudo contenerse y rompió en llanto.

La modelo con la voz quebrada confesó: "Es el ser más increíble del mundo. Me enseñó a ser la persona que soy hoy. Me da paz. Chloé es todo lo que está bien. Todos los días aprendo con ella, todos los días me enseña algo nuevo, la amo mucho a mi nena".

Hace algún tiempo atrás, Jesica en diálogo con Infobae reveló detalles de su vida privada: "Viví muy rápido. Empecé a trabajar muy de chica, empecé a tener mi propia economía, me fui de mi casa muy jovencita y vivía muy rápido. Trabajaba solo por mi ego, vivía a mil, no tenía un minuto para relajarme, para salir con mis amigas".

"En parte fue así porque mi mamá me puso tantas actividades y tantas responsabilidades desde tan chiquita que mi cabeza creció así. Que por un lado está buenísimo porque me dio mucha conducta, mucha responsabilidad: 'Si no te esforzás no vas a conseguir nada', 'Nunca dependas de un hombre', son frases de mi mamá que me quedaron grabadas y crecí con eso", contó.

Eso no fue todo porque siguió: "Pero, por otro lado, por el afán de trabajar y querer ser mejor, te olvidás de lo más importante, de disfrutar las cosas más simples. Nosotros vivíamos en Lanús, en la semana estudiaba en la Escuela Nacional de Danza, lo sábados tenía circo, teatro y tap, y mi único día libre eran los domingos".

"Igual me encantaba, no era un sacrificio. Yo amaba lo que hacía y lo disfrutaba mucho. Para ser bailarina clásica estaba esa exigencia pautada. Me acuerdo que iba a la Escuela Nacional de Danza y paraba al mediodía, y mi mamá me daba plata para la comida y yo, para bajar de peso, no me olvido más... me compraba arvejas, mayonesa, y comía eso", confesó.