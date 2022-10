La lapidaria opinión de Rodrigo Lussich sobre Wanda Nara: “Canta como un…”

Finalmente, luego de la decepción que generó el bajo rating luego de tanta expectativa en la previa, “¿Quién es la Máscara?” terminó, sin pena ni gloria, con Fernando Dente como el ganador.



Si bien varias figuras pasaron por el escenario del programa, el actor, quien tiene una amplia trayectoria en comedias musicales, deslumbró a los televidentes bajo el disfraz de “Brillo, el unicornio”.



En la competencia final, Dente se enfrentó a Mercedes Funes (Nieves) y a Damián de Santo (Therry, el perro). “La verdad es que estuvo muy parejo. Con el 45 por ciento de los votos, el ganador o la ganadora es… ¡Brillo, el unicornio!”, anunció Natalia Oreiro.



El final del programa tuvo su momento emotivo, ya que no sólo la conductora anunció al ganador, sino que también premió a Karina La Princesita como mejor investigadora, rol que compartió con Wanda Nara, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.



Además, tanto los investigadores como la conductora cantaron el famoso tema de Natalia Oreiro “Que digan lo que quieran”, pero no salió como ellos esperaban. Justamente de esto se habló en el programa Socios del Espectáculo.



“Obviamente, Natalia Oreiro canta divino, La Princesita también, el resto hace lo que puede. Porque no son cantantes, tampoco se les va a pedir que afinen demasiado y lo decimos nosotros, que cantamos como el or…”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.





“El tema es que Wanda pega unos alaridos, cantó como un perro. Vamos a ver todo el musical, vamos a bajar la voz cuando cante ella para escuchar ese desastre", agregó el conductor. "Que se vaya a Turquía, que se vaya”, dijo Karina Iavícoli. “En la primera estrofa ella usa un tono bajo que le suma, después para arriba. Se va a ir al demonio”, dijo Lussich. “No le dio ningún talento artístico Dios, eh”, acotó Paula Varela.



“Buenos, nosotros cantamos horrible también, pero lo asumimos. No nos hacemos pretenciosamente los buenos cantantes. En cambio Wanda, ¿qué quiso demostrarle al mundo? Después de haberle demostrado que dejó al marido por L-Gante. Ya es suficiente, L-Gante ayudala, vos que cantás divino, enseñale”, finalizó Lussich.