Nicole Neumann sorprendió con una osada pose de yoga sobre tacos altos

Este jueves en Los 8 escalones del millón (El Trece), Nicole Neumann protagonizó un particular momento al hacer frente a cámaras una osada pose de youga sobre tacos. La modelo salió airosa de la situación, pero por un momento en el estudio todos pesnsaron que podía terminar en el suelo.

En la emisión del programa, Nicole Neumann le hizo preguntas a los participantes relacionadas con el bienestar, la alimentación saludable y el cuidado del medioambiente.

Sobre la finalización del envío, cuando los participantes enfrentaron la ronda final de preguntas, Neumann propuso: “Yo voy a hacer la postura y, cuando termino, me tienen que decir el nombre. Vamos a ver si me sale, a ver si no me enrosco”.

Tras dejar el micrófono, Nicole se dispuso a componer la compleja postura de yoga, situación que se complicó por el vestido corto que llevaba puesto y el calzado con tacos de varios centímetros.

Durante unos segundos, se la pudo ver a Nicole Neumann parada sobre una sola pierna, con la otra enroscada en el gemelo e intentando no perder el equilibrio. “Muy difícil con tacos, hago lo que puedo. Quedé saltando como un terito”, se excusó la modelo tras sortear el momento.

Acto seguido, la integrante de Los 8 escalones del millón preguntó: “¿Cómo se llama esta pose? ¿Postura del águila, postura de la vela encendida, postura de la cuerda o postura del gato enojado?”. Ninguno de los dos concursantes logró acertar que se trataba de la primera opción.