Los espectáculos recomendados de MDZ para este fin de semana

MDZ te recomienda los espectáculos más destacados de este fin de semana en Mendoza. Un variado menú de propuestas en distintas salas y espacios culturales de la provincia, con lo más destacado del teatro, la música y el cine. Pasen y elijan su plan.

Teatro

Cuentos clásicos para adultos

Comedia delirante que cuenta qué pasó después en los cuentos infantiles que todos conocemos. ¿Es verdad que los personajes que recordamos fueron felices para siempre? ¿Qué fue de la vida de Caperucita, La Cenicienta, La Sirenita, el Príncipe, Rapunzel, La Madrastra, Los Tres Chanchitos y El Lobo Feroz? ¿Realmente todo terminó como nos contaron cuando éramos chicos?

Viernes 14, a las 21:30, en Umbrella Bar (San Juan 456, Ciudad). Reservas al 261 589-2344.

Madre Tierra

Espectáculo para toda la familia que busca concientizar sobre el cuidado del medioambiente. Todo transcurre en el 2040 cuando un grupo de jóvenes se sumergen en el bosque para disfrutar de un día de sol y sus planes se ven interrumpidos al encontrar un paisaje devastado por la contaminación. Con la ayuda del científico Tiempoloco viajan al pasado para intervenir las acciones de Mr. Larva, el malvado dueño de una fábrica contaminante.

Sábado 15, a las 16 y 17, en el Teatro El Pulgarcito (Parque General San Martín). Entrada libre y salida a la gorra.

Viejas son las trapas

Obra de danza-teatro que cuenta la historia Mirtha, Raquel, Yolanda y Olga, cuatro vecinas octogenarias muy particulares. Gracias a la ayuda de sus nietas, empiezan a distanciarse de los mandatos heredados por ser mujeres y comienzan a vivir una vida más libre.

Domingo 16, a las 21, en el Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad). Entradas en EntradaWeb. Viejas son las trapas

El enigma de Vigor Teatrer ¿Qué pasó con eso?

Espectáculo híbrido (audiovisual + teatro) que se centra en Vigor Teatrer, un exitoso grupo de teatro que, tras distanciarse de la escena, se reúne para festejar los 30 años de Jazzcersise, su mayor éxito. Una integrante decide contratar a un equipo de prensa para registrar el encuentro y así lanzar su candidatura a concejala. Es allí donde se descubre el verdadero motivo de su intempestiva separación y el sospechoso vínculo que mantienen con un reconocido hecho delictivo local.

Estreno. Domingo 16, a las 21, en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). Entradas en EntradaWeb. El enigma de Vigor Teatrer ¿Qué pasó con eso?

Música

Mi Amigo Invencible junto a Axel Fixs

Mi Amigo Invencible es una de las bandas más emblemáticas de la renovación musical de Sudamérica. Nacidos en Mendoza en 2007, ya llevan editados ocho discos de estudio. Sus presentaciones en vivo son una experiencia de baile y contemplación sensorial única en la escena.

Actualmente están presentando su reciente trabajo de estudio “Isla de oro”. Un disco que representa una actualización sonora en la discografía del sexteto, pero también la consolidación de su personalidad artística.

Además, en esta oportunidad, Mi Amigo Invencible eligió a uno de los artistas con más proyección de la nueva generación para que abra su show: Axel Fixs.

Con tan sólo 24 años, Fiks es un músico incasillable: en sus fibras melómanas corre el jazz, sin embargo sus canciones desfilan por el fogón, los sonidos de amor, las melodías acústicas, lo soulero, lo pop y hasta el beatmaking.

Viernes 14, 21:00, Espacio Cultural Aurora (Ozamis Sur 75, Maipú). Entradas disponibles por entradaweb.com.ar. Mi Amigo Invencible.

Sarcófago

Pablo Sarcófago Cano, mítico guitarrista de Los Ratones Paranoicos, se encuentra presentando su primer disco solista “No Estaríamos Pudiendo Esperar” lanzado en junio pasado.

Con 40 años de trayectoria, Sarco se consolidó como uno de los grandes guitarristas del rock argentino. Lanzó 27 álbumes entre discos de estudio, en vivo, recopilatorios y EP’s, incluyendo un MTV Unplugged, producidos por Andrew Loog Oldham, el histórico hombre tras los discos de The Rolling Stones.

Viernes 14, 22:00, Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria, Luján). Entradas disponibles por entradaweb.com.ar. Sarcófago.

Araca Aires Urbanos y Victoria Di Raimondo

Dos manifestaciones representativas de la música ciudadana se fusionan en un espectáculo imperdible. Araca Aires Urbanos y Victoria Di Raimondo son dos proyectos que se hermanan en el influjo conceptual del tango como punto de partida para engendrar en libertad un tipo de música urbana.

Araca Aires Urbanos es una banda referente en la corriente del tango del siglo XXI. A través de un sonido contundente y oscuro, Araca propone una sonoridad que refleja en sus matices variadas emociones citadinas. La banda está formada por Gastón Siqueiros (voz), Agustina Guillén (bandoneón), Carlos Acosta (piano),Hugo Larrañaga (contrabajo), Camilo Martínez (batería).

Victoria Di Raimondo es una reconocida cantante mendocina. Actualmente se desempeña como solista y colabora en distintos proyectos vinculados al tango nuevo, como sus dos discos junto al Cuarteto La Púa; el dúo con la pianista Paula Gandino; colabora con la Orquesta Típica Di Pasquale; y con la Orquesta Típica Julián Peralta. Su último disco se llama Negro sobre negro, y fue lanzado en diciembre del 2021, junto al compositor, arreglador y guitarrista Hernán Reinaudo.

Sábado 15, 22:00, Teatro Quintanilla (Plaza Independencia). Entradas disponibles en entradaweb.com.ar. Araca Aires Urbanos.

El Zar

Después de su extensa y exitosa gira por Perú y México, y a la espera de su nuevo disco, El Zar regresa a Mendoza en formato full band. Una experiencia verdaderamente imperdible.

Integrado por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez, este proyecto presenta una sensibilidad poco común dentro de la actual escena. El Zar mantiene el espíritu del rock argentino y es parte de la camada emergente de la música actual. Los shows en vivo se caracterizan por la potencia sonora del formato banda.

Abren la noche los mendocinos de Alejo y Valentin junto a los sanjuaninos de Fondo de Bikini.

Domingo 16, 21:00, Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, ciudad). Las entradas podés conseguirlas acá. El Zar.

Cine

Halloween: la noche final

Cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills: La Noche Aún No Termina, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está terminando de escribir su novela autobiográfica. Michael Myers no ha sido visto desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y aceptar la vida. Pero cuando un joven, es acusado de matar a un niño que él cuidaba, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.

Se exhibe en Cinemark, Cinépolis y Cinemacenter.

Fuerza bruta

Ma Seok-do se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso. Sin embargo, descubre casos de asesinato adicionales y se entera de un asesino que había cometido crímenes contra turistas durante muchos años.

Se exhibe en Cinépolis, Cinemacenter y Cinemark.

66 preguntas a la Luna

Después de años alejada de Atenas, la joven Artemis debe volver a esa ciudad debido al frágil estado de salud de su padre. En el reencuentro, descubrirá el secreto que el hombre guardó durante tanto tiempo, para así poder comprenderlo por primera vez. Aclamada ópera prima que viene de conquistar dos nominaciones en el Festival de Berlín.

Se exhibe en Nave UNCuyo.