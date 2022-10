El drástico motivo por el que Marixa Balli quiere irse del país

Desde hace algún tiempo, Marixa Balli se alejó de las cámaras para incursionar en el negocio de la indumentaria con su propia marca, Xurama. Como emprendedora, la artista compartió su dura opinión sobre la realidad del país y las leyes laborales que rigen actualmente.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Marixa Balli contó que durante la pandemia logró mantenerse activa a través de ventas online, y que logró mantener el trabajo de los empleados que trabajan en su local.

"Mantuve todo gracias a Dios y el que se quiso auto despedir me hizo juicio... la gente quiere que la contrates para cagarte en el fondo, para hacerte juicio. Por eso no hay trabajo en Argentina, las leyes están muy mal. Yo, que tengo empleados, qué ganas tengo de contratar más empleados, que los necesito, porque cada vez que ves un empleado pensás en cuánto te va a salir el juicio", cuestionó Balli.

Luego, sobre la legislación laboral vigente, la entrevistada disparó: "No estamos avalados para nada, es patético, acá es todo para los chorros, los delincuentes... todo a favor de eso y del empleado que viene a cagarte un par de meses. Yo por suerte tengo buenos empleados y trato muy bien a la gente. Tuve un caso de una chica venezolana que trabajó dos meses en blanco contratada, encima se fue 15 días de vacaciones, se cagó en mí completamente y cuando llegó me hizo juicio. La gente a veces es muy mala y por un mango te mata. Si cambiaran las leyes, habría mucho más trabajo para todos".

Finalmente, cuando Ángel de Brito le preguntó a Marixa Balli si pensó en mudarse con su emprendimiento a otro país, la artista respondió: "Pensé en irme a otro país, yo tengo nacionalidad italiana. Tengo pensado irme, lo que pasa es que, mientras mi madre esté conmigo, es lo único que me retiene en este país. Después ya no tengo más ganas, me sacaron las ganas casi de todo. Italia me encanta. Miami no es mi estilo porque es Argentina en Miami. Me gusta la educación, acá hay mucha falta de respeto, estamos acostumbrados a que te garquen constantemente. Quiero calidad de vida".