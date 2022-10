Sepultaron a Tamara Báez por lo que gastó en una hamburguesa

Tamara Báez sigue siendo noticia en medio de la disputa legal que mantiene con L-Gante, su expareja, por el régimen de visita de Jamaica y el monto de la cuota alimentaria de la pequeña.

Luego que esta semana se filtrara un polémico video, donde amigos del artista se acercaron a la casa de los padres de la rubia con una bolsa repleta de dinero, ahora la joven reaccionó a las críticas que recibió por compartir una imagen almorzando en una conocida cadena de comidas rápidas.

Tamara se mostró comiendo una hamburguesa y un usuario la acusó de "tocarle la plata a tu hija". "Salí a laburar y vas a ver que no tenés tiempo para sentirte sola. ¿Lo tuyo? En todo caso, lo de tu hija, porque lo compró el padre. Andá a laburar, ¿no te da vergüenza tocarle la plata a tu hija?", la criticó un usuario.

"Sí, trabajo. Y no estoy usando ninguna plata de mi hija porque no me dieron nada", sentenció Tamara, sobre los $1.400 pesos que gastó en un combo.

Recordemos que Báez decidió denunciar a L-Gante por violencia de económica, maltratos, acoso y hostigamiento. Tras las repercusiones de la denuncia, el abogado del músico, Alejandro Cipolla, expresó: "Hablar de violencia económica en su caso es insultar a la sociedad argentina".

Molesta, la expareja del cantante hizo su descargo. "Si van a mentir así, que se pudra", advirtió. Enojada, aseguró: "No tengo miedo en volver a vender sándwiches de milanesa", pero dejó bien en claro que va a luchar por los derechos de su hija.