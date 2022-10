Filtran el tema inédito de Freddie Mercury que Queen iba a estrenar el jueves

Mientras hay gran ansiedad por el lanzamiento de Face it alone, el tema inédito que Freddie Mercury grabó junto a Queen, y que la banda pensaba estrenar este jueves, en las redes sociales se filtró un adelanto de la canción en cuestión, situación que no disminuyó la expectativa de los millones de fans en el mundo de la banda británica.

En los segundos que salieron a la luz, se lo puede escuchar a Freddie Mercury cantando las frases: “In the end, in the end, you have to face it alone” (Al final, tienes que afrontarlo solo). A su vez, durante la tarde del martes una radio francesa difundió el track completo, aunque luego trascendió que no es la misma mezcla que verá la luz el jueves.

Hace algunos meses, los integrantes originales de Queen habían revelado que estrenarían una pista inédita grabada con la voz de Mercury. correspondiente a las sesiones del álbum The Miracle, de 1989. Inicialmente, la canción iba a salir a la luz en septiembre, pero finalmente la fecha se demoró para el 13 de octubre.

Se trata de una composición que quedó fuera del mencionado disco en el que aparecieron éxitos como I want it all, Breakthru y The invisble man. Ahora, el mundo se prepara entonces para una nueva sorpresa de Queen y del inolvidable Freddie Mercury.

Según detallaron desde el entorno de la banda, dado el estado en que se encontraba la cinta con la voz del gran ícono del rock, un equipo de ingenieros trabajaron de manera ardua para restaurarla. Se trata del segundo tema inédito de Mercury con Queen que vuelve a cobrar vida, ya que en 2019 Universal Music público otra versión de Time, bajo el nuevo nombre de Time waits for no one.