El despectivo apodo de Alejandro Fantino que le pusieron sus ex compañeros de ESPN

Intempestivamente, así sin previo aviso, ni ningún indicio que lo pudiera pronosticar. Alejandro Fantino pateó el tablero, sacudió todo lo preestablecido al salir a gritar su bronca con sus colegas de ESPN. Una serie de declaraciones que le provocaron el despido del canal.

El famoso conductor sorprendió al estallar con una serie de concepciones muy fuertes contra Mariano Closs y el Pollo Vignolo, las que realizó en el estreno de su plataforma digital, su propio espacio de comunicación, del que se siente orgulloso.

En ese momento, Alejandro armó un descargo muy potente y bramó: “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone y no sé si terminamos a las piñas. Vos sos un irrespetuoso, me proponés ir con Vignolo y con Closs, al Mundial... No, papá, estás equivocado, me estás faltando al respeto".

Las palabras trascendieron de manera inmediata, viajaron a alta velocidad y se desperdigaron por todos los frentes. Así, en cuestión de horas, las autoridades de ESPN tomaron cartas en el asunto, analizaron el caso y decidieron romper la relación contractual con Fantino.

Por eso, al otro día de sus dichos, el hombre de Animales sueltos volvió a prender el micrófono de su canal online y explicó cómo lo echaron. “Llegué al canal a grabar y amablemente, porque no tengo más que palabras del trato que tuve en ESPN durante todos estos años, y me preguntaron sobre mi incomodidad”, detalló.

Un escándalo mayúsculo, que no se preveía y que posicionó a Alejandro en un lugar incómodo y sobre todo poco habitual a su personalidad siempre afable e inteligente, con la que construye un puente cotidiano con una enorme cantidad de público.

Luego de la explosión de esta interna ardiente, de esta especie de enemistad con los relatores, los medios maximizaron las investigaciones y así se arribó a un dato revelador, que infiere a un apodo muy hiriente que le impregnaron a Fantino en el canal deportivo.

Todo surgió de la boca de Mariana Brey, quien hizo gala de sus investigaciones y contó lo que logró recabar en el interior de esa señal de cable: “En los pasillos de ESPN lo llaman ‘el alcahuete’”. Un sobrenombre muy despectivo.