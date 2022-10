La conclusión a la que llegó Jorge Rial tras hacer un examen de conciencia

La vida profesional y personal de Jorge Rial ha atravesado en estos últimos años unas cuantas turbulencias. Tras su salida de canal América luego de un par de décadas de trabajo, y con el magro resultado en el rating que tuvo su último programa en esa señal, TV Nostra, el conductor regresó al aire con Argenzuela (Radio 10). Luego, logró regresar a la pantalla chica con una versión televisiva que del mencionado ciclo radial, que actualmente se emite por C5N. Y ahora, en una suerte de examen de conciencia durante un vivo de Instagram, el periodista confesó en qué momento de su vida se encuentra.

Más allá de su presencia en la radio y la televisión, Jorge Rial se las ingenia para mantener un constante ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales, y encuentra momentos para dialogar con ese público que lo ha seguido de manera incondicional durante mucho tiempo.

A modo de balance de un año que ya empieza a transitar su recta final, Rial cuenta en este 2022 con experiencias contrastantes como su vuelta a la televisión y su separación de Romina Pereiro en medio de escandalosos rumores.

De entrecasa, Jorge Rial dialogó con sus fans, y coincidió con un usuario de las redes sociales que indicó que el periodista se encuentra en su "mejor versión", "Estoy en un muy buen momento, encontré el equilibrio y la paz y estoy bien, tranquilo", reconoció el conductor.

Luego, en una suerte de mea culpa de algunas actitudes de su pasado, Jorge Rial confesó: "Me amigué conmigo… En un momento no me llevé bien, por eso pasó todo lo qué pasó. Pero bueno, me metí para adentro, reflexioné, miré las cagadas que me mandé y los errores que cometí y estoy tratando de saldarlo, de a poquito. Como debe ser”.