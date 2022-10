Wanda Nara enfrentó los rumores de embarazo y fue letal

Luego de lo que fue la separación con Mauro Icardi, Wanda Nara comenzó a mostrarse de manera habitual junto a L-Gante. Esto la envolvió en cientos de rumores. El último y más fuerte se dio cuando un periodista lanzó que se encuentra embarazada. Ahora, realizó un vivo de Instagram junto al cantante y habló sobre eso.

Primero por trabajo y luego por placer. Wanda Nara comenzó a cruzarse con L-Gante cuando hizo unas fotos para una marca de ropa. Sin embargo, pegaron buena onda y se mostraron juntos en distintas fiestas nocturnas. Esto llevó a que se los vincule de manera amorosa.

Lejos de negar lo que es una relación, de amistad o de un posible amor, el cantante de cumbia aseguró que se están conociendo. Justo hizo mención a esto luego de que un periodista informara que Wanda Nara se encontraba a la espera de un nuevo hijo.

"Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante", disparó Fernando Piaggio en su programa en Crónica TV. Su compañero, Lio Pecoraro desconfió: "¿Esto es una joda? Yo no creo eso”. A lo que el conductor le aseguró: "Te estoy diciendo lo que me está llegando. A mí me llegó la información".

Esta vez, el rumor no fue para nada agradable y la empresaria decidió hablar sobre el asunto para comenzar a calmar las aguas. La situación se dio en un vivo de Instagram, el cual compartió junto a L-Gante.

Mientras ellos iban leyendo los distintos mensajes de la gente. Llegó uno que a Wanda le vino bien para terminar de aclarar la situación y no dejar que siga creciendo algo que considera una mentira instalada por la prensa.

A raíz de esto, la empresaria tomó la decisión de aclarar el asunto, algo ofendida y con desgano. “No, no estoy embarazada, chicos. Dejen de preguntar eso”, lanzó para comenzar a callar los rumores que salieron en El run run del espectáculo.

Por su parte, si bien el rumor también lo vinculaba a él, L-Gante decidió tomárselo con humor y no darle tanta importancia. “¡Qué hijos de mil! Esa noticia… ¿Quién da esas confirmaciones?”, tiró entre risas.