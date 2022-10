Ricky Montaner reveló qué no soporta de Stefi Roitman: "Se levanta a la noche y..."

Ricky Montaner y Stefi Roitman protagonizaron una entrevista con la revista Hola! Argentina. El matrimonio reveló detalles de la convivencia y de cómo cambió su vida luego de contraer matrimonio hace nueve meses.

"Solo me molesta cuando se despierta en medio de la noche. Por algún motivo (por un sueño o para hacer pipí, y en vez de volver a dormirse, agarra el teléfono y se desvela", reveló el cantante sobre su esposa. "Y claro, yo también me despierto", agregó sobre lo que más le molesta de Roitman.

"Su manera de cuidarme y de quererme. Me encanta compartir mi vida con ella. Es hermosa, guapísima… Mamacita", respondió Ricky sobre lo que lo enamora cada día de su esposa.

Por su parte, ella también respondió al cuestionario: "A mí me enamora su manera de ser, lo divertido que es. Es una persona encantadora que tiene un corazón y una bondad enormes. Me enamoran sus detalles, cómo me cuida, cómo me hace sentir amada y valorada".

Además, Stefi habló sobre cómo el casamiento afianzó su relación: "Yo siento que el amor creció y que, si antes teníamos proyectos, ahora hay muchos más".