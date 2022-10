Cansada de L-Gante, Tamara Báez filtró una conversación privada

Luego que L-Gante denunciara en sus redes sociales que le prohibían ver a su hija, su ex pareja arremetió en su redes sociales compartiendo una conversación privada. De esta manera, Tamara Báez da inicio a un nuevo capítulo en la contienda mediática que mantiene con el referente de la cumbia 420.

Es que en su perfil de Facebook, L-Gante acusó a Tamara de impedirle ver a su hija. Rápidamente, ella le contestó a través de sus historias de Instagram filtrando varios mensajes que mantuvo con el padre de Jamaica.

"Me lo impiden, no me puedo acercar a 500 metros y encima no le contestan a mi abogado... ¿Qué me voy a quedar llorando en mi casa? Pronto se solucionará todo... pero siempre hay que despejar", expresó el cantante en sus redes sociales.

"Sólo quieren ensuciarme y dejarme mal. Yo jamás tuve drama de nada, ni le hice nada, ni le saque nada a nadie, mañana vamos a ver cómo aflojan cuando salten las pruebas de cada gilada que me han tirado", agregó.

Tamara recogió el guante. Lo hizo sobre una captura de WhatsApp en la que se puede leer como ella le ofrecía a alguien del entorno de su ex la posibilidad de que él pudiera ver a Jamaica este fin de semana. "¿Qué onda? Mañana a la mañana le mandás a Cipolla (por Alejandro, el abogado del músico) que si quieren venir a buscar a Jami porque hoy vio a Elián en la tele y lo súper extraña", se leía en ese chat.

Pero eso no fue todo. "A Coco lo fui a buscar, hice la autorización para sacarlo del country, llamé a guardia y me dijeron que no estaba en el canil. ¡No sé dónde está! No lo culpo a él ni a nadie. Es el perro de Jami y lo queremos con nosotras", comentó en relación a la desaparición de su caniche.

Finalmente, Tamara lanzó contundente: "Después no anden diciendo que yo prohíbo verla. Caraduras".