Nazarena Vélez rompió el silencio sobre su continuidad en LAM

Desde que comenzó con su participación en LAM (América), las versiones sobre la continuidad de Nazarena Vélez en el programa de espectáculos fueron de lo más diversas. Sin embargo, la actriz y productora siguió adelante con su labor y ahora se sinceró sobre cuál será su futuro cuando termine esta temporada del envío que conduce Ángel de Brito.

En diálgo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Nazarena Vélez reveló: “Creo que en diciembre voy a terminar en LAM. Arreglé hasta diciembre, después lo que voy a hacer va a ser teatro, voy a quedarme en Buenos Aires haciendo teatro seguramente. Estoy muy tranquila, es un grupo muy lindo, Ángel me da mucha libertad para expresarme, con las chicas me llevo bárbaro. Es un muy lindo trabajo. La estoy pasando bien. Entré por un mes y me quedé un año”.

De todas formas, Nazarena Vélez dejó en claro que estaría dispuesta a seguir con LAM el año que viene. “No me tienen que pedir por favor, LAM es un placer. Estar trabajando en LAM es un placer porque la paso muy bien. No me tienen que pedir por favor. Es divino estar en LAM y es una experiencia muy divina que estoy pasando”.

Sin poner mucho el énfasis en el futuro, Nazarena dejó en claro: “Hoy por hoy, en la vida hago lo que tengo ganas de hacer y lo que me hace bien. Ya la vida te hace pasar por momentos de mie... y no los podés evitar. Entonces, los que podés evitar, ¿Para qué pasarlos? Hoy en la vida me manejo así”.

Finalmente, Nazarena Vélez se refirió al embarazo de su hija Barbie y cómo la acompaña en este proceso. “Trato de ser muy prudente con ella porque ella tiene toda la ansiedad de primeriza, los nervios, así que trato de darle mucha calma. Trato de acompañarla a ella y no ponerle intensidad. Mi lugar como mamá es calmarla, es darle paz y seguridad. Toda mi ansiedad la estoy dejando a un costado. Ella todavía no termina de definir el nombre y me parece perfecto. No le meto presión en nada”.