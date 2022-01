El duro comentario de Marcelo Polino sobre la infidelidad a Nicole Neumann: “Lo que le hicieron es un…”

Nicole Neumann atraviesa un periodo álgido, una circunstancia que trastocó su felicidad amorosa y que la sumió en un proceso de reflexión y de análisis sobre qué pasos tomar en su relación de noviazgo con José Manuel Urcera.

Hace unos días se desató una polémica mayúscula a partir de la divulgación de un chat muy sugestivo que mantuvo el piloto de automovilismo con la promotora, y modelo, Melina Eugster. Una conversación muy picante, en la que coordinaba un encuentro íntimo.

La captura de pantalla se exhibió en América, en el ciclo A la tarde, a partir de la información que recopiló la panelista Cora Debarbieri. En ese intercambio, Manu invitaba a la modelo a encontrarse en un balneario de Las Grutas, con la intencionalidad de pasar un momento de pasión.

La noticia rebotó inmediatamente en los medios de comunicación, y en las redes sociales, así se generó una comparación con el Wandagate, por la coincidencia de una tercera en discordia con la que el novio edifica un chat picante, con frases comprometedoras.

Melina ya apareció en los medios y habló con América para narrar la consecución de los hechos. "Me escribió y me dijo ‘quisiera verte’. No fue constante la comunicación con él. Yo a él no le escribía ni mucho menos porque él está en pareja", explicó.

Esta historia ganó visibilidad y se transformó en tendencia, con todo el mundo analizando el comportamiento de Urcera y la postura de Nikita, quien por el momento no se explayó al respecto y de hecho continuó con la publicación de contenidos junto a Manu.

Marcelo Polino salió a ofrecer su opinión del escándalo y ofreció una lectura de empatía con Neumann. En su retorno al programa de radio Mitre, el periodista sostuvo: “¡Pobre Nicki! ¡Yo la quiero mucho! E igual, aunque se arreglen, la verdad ¡Es un bajón lo qué pasó!”.

En esa línea, Polino sorprendió al brindar una descripción de Nicole muy sensible: “Porque ella, más allá de esa imagen de princesa que muestra, es una chica que tuvo una vida muy difícil, muy dura ¡Sufrió un montón! ¡Merece una vida linda!”.