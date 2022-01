Las escandalosas declaraciones de Rocío Moreno, la ex de Paulo Londra: "Conmigo se portó como un..."

Paulo Londra y Rocío Moreno se conocieron en la escuela pero por la diferencia de edad iban a distintos cursos. Gracias a Facebook, comenzaron a hablarse en 2015. Al poco tiempo se cruzaron en un boliche y desde entonces no se separaron más.

"Él no era conocido ni famoso como ahora. Si le gustaba ir a las batallas y hacer freestyle como cuando era chico. Yo desconocía ese ambiente y no me gustaba mucho”, revelo el pasado junio ella.

En julio del 2020, Rocío y Paulo Londra se convirtieron en padres de su primera hija, Isabella, y tres meses después de celebrarle el primero año de vida a la bebé, anunciaron que estaban esperando otra nena en una publicación de Instagram.

Sin embargo la felicidad de aquel embarazo duró poco. Pasaron dos semanas de aquel emotivo día y los rumores de separación comenzaron a circular. Todo se estaba dando de la manera más inesperada y misteriosa posible.

El primer indicio de aquella separación fue que ambos se dejaron de seguir en las redes sociales. Luego Rocío Moreno realizó una serie de publicaciones cargadas de indirectas. “Posta, lo que se aparenta en las redes, no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo”, escribió.

Ahora, finalmente la ex de Paulo Londra rompió el silencio y contó toda la verdad sobre la separación que se dio en privado y que poco se conoció de los motivos.

Con una panza de ocho meses de gestación, Rocío habló con Teleshow y reveló las razones que la llevaron a terminar con la familia que había construido con el trapero.

“Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en casa. Cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, contó Moreno.

“Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana”, continuó el triste relato.

Además, Rocío aseguró que Paulo no estuvo cuando lo necesitó y que no hay vuelta atrás para recomponer su relación, confiando que naturalizó cosas que hoy es consiente que no debería.

“Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo: no puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia”, cerró contundente.