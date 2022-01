Florencia Peña contó todo lo que sabe sobre Fabián Gianola y las denuncias en su contra: "Me consta que..."

Las denuncias de abuso sexual contra Fabián Gianola cada vez toman más fuerzas. Todos los días hay novedades, y cada vez son más los actores y actrices que plantan su bandera en su contra (sólo Graciela Alfano se mostró a favor, por ahora).

Las primeras en hablar y acusar al actor fueron Fernanda Meneses y Marcela Viviana Aguirre, quienes en el año 2018 cuando lo denunciaron decidieron romper el silencio y relatar su calvario con el actor que parece haber tenido muchas víctimas más.

De hecho, quien también habló en su contra fue Fabiola Yañez, hoy convertida en primera dama. La actriz reveló que si bien no hubo nada sexual en el abuso que sufrió por parte de Gianola, se sintió muy incómoda, su situación fue más bien una especie de “abuso de confianza” donde la famosa temía quedarse sola con Fabián.

Ahora bien, Flor Peña no se quedó atrás y en alguna ocasión se manifestó en contra y repudió totalmente a Fabián Gianola. Hace unas horas lo volvió a hacer luego de que se conociera el testimonio de una nueva victima, una ex empleada doméstica del actor que también lo denunció por abuso sexual.

Todo comenzó cuando Marcelo Polino miró a Peña y le dijo: "Digamos la verdad. A mí no me consta porque no lo conozco al personaje en cuestión, pero a mí lo que me llama la atención son las actrices que lo cuentan en los pasillos y no lo dicen públicamente. La única que tiraste una puntita en un momento y se agarró el país de esa puntita, pero tu relato fue un comentario".

En esa misma línea agregó: "Lo que vos dijiste lo cuentan cuántas de tus compañeras… Digamos la verdad. Nadie sale a decir ‘acompaño a estas mujeres’. Hay todavía un miedo". Afirmando con la cabeza, Flor respondió: "Está bueno lo que decís, Poli. Ahora vamos a escuchar a esta nueva víctima, pero yo invito a todas las que han sufrido".

Cerrando el tema Florencia Peña sentenció: "Yo no soy quién para dar nombres y apellidos, pero sé y me consta que han sido muchas las que lo han sufrido. Creo que hay muchas mujeres que deberían animarse porque detrás de esta punta, si empezamos a tirar, yo les aseguro que hay un ovillo, chicos".

Las palabras de Peña no cayeron para nada bien en el círculo íntimo de Gianola, que día a día se ve más comprometido. Después de los dichos de Pablo Echarri, sus abogadas discutieron muy feo con el panel de Nosotros a la mañana, en El trece, en lo que se tornó el escándalo del día.

¿Y la justicia? Bien, gracias. Todo sigue en el mismo y lento camino de siempre.