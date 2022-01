La desconsolada confesión de Luis Novaresio que conmovió a sus seguidores

Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Luis Novaresio hizo este jueves una desconsolada confesión que conmovió a sus seguidores. El conocido conductor recordó el cumpleaños de su madre, fallecida en 2017, y le dedicó unas especiales palabras.

"Recuerdo muchos 6 de enero lejos de casa. Ahí emergía el cargo de conciencia, tan común en mi familia, por la distancia. Recuerdo cuando entonces ella me decía 'disfrutá', con genuino ánimo de mitigar esa culpa. Pienso: es de las pocas veces que le escuché conjugar el verbo disfrutar", comenzó Luis Novaresio al trazar una semblaza sobre su madre, Olimpia.

Luego agregó: "Siento que a lo largo de su vida el disfrute cedió al deber, a la obligación y, cómo no, a la necesidad. Puro instinto de supervivencia. Así la siento hoy cuando podría haber cumplido 86 años. Qué tiempo verbal petulante el condicional futuro. Todo una contradicción. 'Podría haber cumplido' no existe. Porque no los está cumpliendo".

El emotivo posteo de Luis Novaresio.

Más allá del dolor, Luis Novaresio tambén reflexionó sobre el legado que dejó su madre, y de la mutación del sufrimiento que le dio el paso del tiempo. "No sé cuando el recuerdo viró del dolor insoportable al dulce sentimiento de una sonrisa cuando la pienso. Hoy te miro desde ese dulzor . Feliz cumpleaños. Aunque las palabras, siempre obstáculos, no sean las que correspondan en este 2022 porque no puedo llamarte para decir que estoy lejos. 'Disfrutá', imagino que me decís. Pensarte desde mi hoy es una forma de hacerlo".

Por otro lado, este miércoles Luis Novaresio generó gran repercusión en la red, pero un motivo muy distinto. El periodista cuestionó en duros términos a su colega Alejandro Fantino por un polémico debate que tuvo lugar en el programa Intratables.