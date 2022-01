Tamara Báez, la novia de L-Gante, confesó que le desfiguraron la cara en un violento ataque

Con un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Tamara Báez, la novia de L-Gante, se ha convertido en toda una influencer, y este miércoles la joven emprendedora sorprendió a sus fans al confesar que años atrás fue víctima de un violento ataque en el que le desfiguraron la cara.

El comentario de Tamara Báez llegó cuando una seguidora le preguntó sobre lo que sería atinado hacer frente a una situación extremaa como la ocurrida en Corrientes, donde dos mujeres golpearon a otra de 18 años que quedó inconsciente en la calle.

“Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15, una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”, respondió en primera instancia Tamara Baéz.

Luego, en otra historia de Instagram agregó: “Me acuerdo que mientras me pegaba todas las demás grababan felices. Yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío. Si ven a alguien que le están pegando, no se pongan a filmar el momento de mie... Separen y calmen las cosas. Muchas veces, puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

Recordemos que en estos días, Tamara Báez y L-Gante se encuentran en la Costa Atlántica, donde el cantante está presentando una serie de shows en la termporada de verano. Este martes, el ícono de la cumbia 420 compartió un video de la lujosa casa con vista al mar que alquiló para hospedarse junto a su pareja e hija.