Sofía "Jujuy" Jiménez deslumbra con su figura en el mar, a puro amor con su novio

Sofía "Jujuy" Jiménez disfruta de sus vacaciones en Punta del Este, donde fue vista a los besos en el mar con su novio polista. La pareja no oculta su amor a las cámaras de los periodistas que los captaron, y se preparan para encarar el año laboral con un buen descanso en la playa.

Luciendo una bikini verde oscuro, Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a deslumbrar con su figura, mientras Bautista Bello usó unas bermudas negras. En el agua, los enamorados se mostraron entre besos y abrazos, para luego salir del mar de la mano.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello, muy enamorados en el mar. Foto: GM Press.

Bautista Bello y Sofía "Jujuy" Jiménez disfrutando el verano de Punta del Este. Foto: GM Press.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello. Foto: RS Fotos.

La conductora blanqué su romance con el polista a fines de septiembre. El joven de 31 años es polista y tiene un nene de siete años, también llamado Bautista.

De esta manera, Sofía "Jujuy" Jiménez comienza un nuevo año tras atravesar algunos momentos de tensión en 2021 por los reiterados acosos de un desconocido. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Estoy asustada, cag...en las patas”, reconoció en aquella oportunidad.

Sobre la dramática situación que le tocó transitar, Sofía "Jujuy" Jiménez detalló en PH: Podemos Hablar (Telefe): “El tema me pone nerviosa, de hecho me transpiran las manos porque fue horrible... Me asusté muchísimo, sigo con miedo e incluso tuve que iniciar una causa penal. Me dieron botón antipánico. Yo estaba en un hotel descansando, porque me habían invitado, cuando de repente salgo de la pileta y veo que pasa este hombre con la encargada del hotel, recorriendo las instalaciones. Cuando levanto la vista me clava la mirada y dije: ‘es él’. Yo lo reconozco porque era la segunda vez que se me presentaba en vivo".