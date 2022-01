¿Qué pasó realmente entre Isabel Macedo y Benjamín Vicuña?

Benjamín Vicuña ha tenido muchos amores durante su vida. Uno de los más conocidos fue Pampita Ardohain, con quien estuvo casado durante varios años y hasta formó una hermosa familia.



Sin embargo, no todo fue color de rosas en su matrimonio. Juntos tuvieron que transitar momentos muy difíciles, como la pérdida de su pequeña hijita Blanca y también otros grandes escándalos.



Además de hacerle frente a la supuesta infidelidad con la China Suárez, actriz con la que Benjamín compartió elenco y luego formó una familia; el matrimonio también tuvo que afrontar el escándalo de Isabel Macedo.



¿Qué pasó entre Benjamín Vicuña e Isabel Macedo?

Isabel Macedo siempre fue una mujer de bajo perfil, que saltó a la fama por protagonizar diferentes telenovelas y por estar en pareja con el reconocido actor, Facundo Arana. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar.



En el año 2009, la actriz decidió sumarse a un nuevo proyecto que iba a transmitirse a través de la pantalla de Telefe. Se trataba de una telenovela llamada Don Juan y su bella dama, donde compartía elenco con Benjamín Vicuña.



En dicha historia, los personajes de ambos mantenían un gran enamoramiento. Por esta razón, los intérpretes tuvieron que filmar muchas escenas repletas de besos apasionados que traspasaban la pantalla.



De esta manera, los rumores de romance e infidelidad no tardaron en surgir. Durante ese año, Benjamín e Isabel se convirtieron en los protagonistas principales de todos los medios de comunicación y programas de chimentos.



Aunque nunca salieron a la luz imágenes que confirmaran esta infidelidad, quedó en evidencia con la escandalosa pelea que tuvo la actriz con Pampita Ardohain, esposa del actor en aquel momento.



Cuando apenas comenzaba el 2010, las dos celebridades se cruzaron durante una fiesta que se llevaba a cabo en Punta del Este. Se trataba de un evento que realizó Shakira en la disco Tequila y que terminó de la peor manera.



Durante la celebración, Isabel Macedo le envió un mensaje de texto a Benjamín Vicuña que decía lo siguiente. "Que tengamos otra feliz Nochebuena…", le escribió la intérprete provocando la furia de la modelo.



Además de este provocador mensaje, la actriz también se acercó a su ex compañero de elenco para bailar sensualmente enfrente de todos los invitados. Esto provocó que Pampita se enfureciera y decidiera atacarla.



De esta manera, la modeló se acercó a la actriz y la tomó de los pelos. Ambas se golpearon durante la velada y tuvieron que ser separadas por los invitados. Un suceso que continúa siendo noticia hasta en la actualidad.







"Pampita le recriminó a Isabel: 'Yo te recibí en mi casa, conociste a mis hijos, me jugaste feo'", reveló Analía Franchín en Los ángeles de la mañana. Por su parte, Connie Ansaldi comentó en otra oportunidad: “Pampita negó la crisis con su marido, negó el engaño a su ex y negó por años lo de Macedo, que fue real", declaró la periodista. Después de este enfrentamiento, el ex matrimonio y la actriz continuaron con su vida como si esto nunca hubiera sucedido.



