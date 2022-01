La dura frase que le dijo L-Gante a Tini Stoessel en la cara cuando se cruzaron: "Y...vos sos..."

Tini Stoessel está muy activa en sus redes sociales donde muestra toda su vida privada y también su carrera como artista de la música. En las últimas horas publicó el backstage del video original sobre su canción “Bar” que realizó junto a L-Gante, y se los vio a ambos muy felices de compartir este tema pero el hombre tuvo un comentario desafortunado al comienzo.

En el film publicado se ve a la pareja de músicos dialogando antes de comenzar con las grabaciones. Ellos no se conocían personalmente hasta ese momento. Ese primer enfrentamiento cara a cara no fue de los mejores que han tenido durante sus carreras y además no generó una buena primera impresión.

“¿Qué onda, rey? Sos muy alto” , comenzó con el diálogo Tini. Por su parte, el creador de la cumbia 420 respondió: “Y vos sos...pensé que eras más alta”, comentario que provocó risas en todo el set de grabación. Entre chicanas y diversión, los artistas generaron una buena relación y se vio reflejada durante todo el videoclip.

Días atrás, Stoessel fue consultada sobre el momento en el que se había formado este dúo. Al respecto manifestó: “Le dije, ‘Hola,¿me pasas tu Whatsapp? Es medio una locura pero tengo una canción para que hagamos juntos’. Y me respondió, ‘De una’”, así sin vueltas se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este éxito musical.

“Bar” fue lanzado en noviembre del 2021, y desde un primer momento tuvo excelentes repercusiones y escaló de manera muy veloz en el ranking musical. El trabajo realizado entre Tini y L-Gante fue perfecto, ya que son dos de los artistas musicales más importantes del momento y eso generó gran revuelo en todos sus fanáticos.

Las reproducciones en todas las plataformas digitales llegaron a los dos millones en tan sólo 24 horas. Pero eso fue sólo el comienzo, hoy en día se escucha en todos lados y se baila en cada discoteca, en la playa. Sin dudas, esta pareja ha logrado ganarse el corazón y la diversión de mucha gente.

Tini Stoessel tuvo un momento de melancolía y es por eso que decidió compartir con todos sus seguidores este detrás de escena de las grabaciones. “Acá les dejo el making de Bar. Gracias por el amor a esta canción. Son demasiados increíbles”, describió en su mensaje anunciando lo que se iba a ver en el video.

En cuanto a la vida privada de ambos poco es lo que se sabe de ella. Está separada de Sebastián Yatra desde hace un tiempo y parece no tener ganas, por el momento, de volver a enamorarse. Por su parte, L-Gante fue papá hace muy pocos meses y comparte su vida junto a su pequeña hija Jamaica.