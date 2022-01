Irreconocible: así está hoy Tamara Paganini, a 20 años de ser finalista de Gran Hermano

Los fanáticos de los reality shows seguramente recordaran a Tamara Paganini, una de los grandes nombres que dejó la primera edición de Gran Hermano en el año 2001.

La participante, que llegó a la final del exitoso programa y la perdió frente a Marcelo Corazza, logró cautivar a la audiencia en cada emisión con su frescura, historia y personalidad tan particular y rebelde.

Sin embargo, no guarda los mejores recuerdos de aquel reality que la llevó a la fama. En alguna ocasión contó cómo fue su traumática salida de la casa más famosa del país y lo que vivió junto a Gastón Trezeguet, otro de los participantes de aquella edición.

“Nos encapucharon, nos tiraron adentro de un auto y había gente persiguiéndonos. Nos cambiaban de hotel cuando nos encontraban, no podíamos asomarnos por la ventana. Nada. No sabíamos qué estaba pasando.No nos dejaban ver revistas ni noticieros ni nada, entonces no sabíamos el auge que habíamos provocado”, reveló Tamara Paganini.

La mujer, oriunda del barrio de Lugano, aseguró también que le hizo un juicio a Endemol, la productora del programa, por violencia mediática. En alguna ocasión confió que show fue lo peor que le pasó en la vida, que la destruyó y que a partir de ahí tuvo que reconstruirse.

Luego de un tiempo en la escena mediática y de haber participado en tres obras de teatro, la exconcursante trató de mantener un perfil bajo y rehacer su vida lejos de la presión de los medios de comunicación.

Pero en 2010 comenzó una relación con el famoso periodista Diego Moranzoni, lo que la volvió a traer a la agenda del espectáculo. Al poco tiempo esa relación terminó, y poco se supo de ella.

Los años pasaron y Tamara Paganini rehizo su vida junto a Sebastián Cavalieri, con quien tuvo que atravesar la situación más difícil de su vida. En 2017 perdió un embarazo de mellizos. Sin embargo, la exmediática pidió no hablar del tema.

El año pasado volvió al escenario para participar de la obra con Antonio Leiva en el teatro Empire y se refugió en su verdadera vocación que es la actuación, lo que asegura que salvó la vida. Además, se ha mostrado activa en redes sociales haciendo divertidas publicaciones.

En una de sus más recientes post, la ex Gran Hermano compartió un video del último cambio estético que se estuvo haciendo. Desde un consultorio odontológico, Tamara le reveló a sus seguidores que se va a cambiar la sonrisa.

Pero lo que más llamó la atención es que en aquella publicación se la podía ver con moretones en la cara, y ante la insistencia de algunos fanáticos preocupados y pensando que tenía algo que ver con una situación de violencia, Paganini contó que se hizo una operación estética para sacarse las bolsas de los ojos y que tardó en recuperarse.