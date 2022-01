Se sacó el vestido para usarlo de barbijo en una heladería de Mendoza y se volvió viral

En medio del creciente aumento de casos de coronavirus en nuestro país, los comercios han vuelto a exigir que se cumpla el protocolo de ingresar con barbijo a los locales. Sin embargo, una mujer tuvo una llamativa ocurrencia al olvidar su tapabocas en una heladería de Mendoza, decidió sacarse el vestido para solucionar la situación y el video se volvió viral.

La situación tuvo lugar en una de las sucursales de la franquicia Grido, en el Barrio Trapiche del departamento mendocino de Godoy Cruz. Allí ingresó la protagonista de la insólita noticia que decidió usar su propio vestido como barbijo. Tanto el personal de la heladería como los restantes clientes quedaron sorprendidos por la acción.

Sin embargo, tal cual se puede ver en el video captado por las cámaras de seguridad del local, la desafortunada compradora no pudo cumplir con su objetivo de acomodar la prenda como si fuese un tapabocas y ante el pedido de los empleados del lugar, tuvo que abandonar el local. "¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando", reclamó la protagonista de la filmación.

Junto a la mujer, habían ingresado a la heladería un grupo de once personas a las que los integrantes del personal les pidieron que se retiraran por no tener barbijo.

Finalmente, el particular contingente logró su objetivo de comprar once cucuruchos de tres bochas y disfrutar de un poco de frescura en las agobiantes temperaturas que están azotando a Mendoza en estos días.

Como era de esperar, en las redes los comentarios no tardaron en llegar. "El pelado se olvidó qué gusto de helado iba a querer", "En Suiza esto no pasa", "Papá, quiero de americana y frutilla, papaaaa papaaaaa", "Está mal, pero no tan mal"; fueron algunas de las ocurrencias de los usuarios de la red.