Revelan datos de la noche que Noelia Marzol rechazó a Luis Miguel

Noelia Marzol está en el mejor momento de su carrera, y de su vida. El 2021 fue un gran año para ella tanto en lo personal como en lo profesional. Se casó con el futbolista Ramiro Arias, formó una hermosa familia con la llegada de Donatello y se consagró campeona de ShowMatch: La Academia.

Además, la bailarina la sigue rompiendo en cada experiencia dentro del marco de Sex, la obra de José María Muscari, que ahora está haciendo temporada en la ciudad serrana de Carlos Paz.

Pese a que Noelia Marzol está viviendo su feliz presente, en el cual está a punto de enfrentarse a un gran desafío, vivir alejada de su marido que acaba de firmar contrato para jugar en Instituto de Córdoba, el pasado siempre vuelve a salir a la luz.

Fue Marley el encargado de revelar, hace algunos años atrás, que la actriz vivió un encuentro muy particular con Luis Miguel, un hombre más que deseado por muchas argentinas. Sin embargo, Marzol lo rechazó.

El artista mexicano fue a cenar con el famoso conductor y en aquel encuentro le comentó sus ganas de aprender a bailar tanto. Fue ahí que el papá de Mirko invitó a Noelia a sumarse al encuentro y sucedió todo.

“La llevé a Noelia y a otra famosa, una morocha que no voy a nombrar por si no quiere ser nombrada. A él obviamente le gustó Noelia, no la morocha, le tiró onda, pero Noelia le cortó el rostro porque había ido a bailar un tango y no le importaba más que eso”, confió Marley sin mencionar a Silvina Escudero, que la otra invitada al evento.

Pero la historia no terminó ahí. “El tema es que después se va, Luis Miguel me llama y me pide el teléfono, yo se lo paso y ella pensó que era una cargada mía”, continuó el conductor.

“Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo en la cara. Después ella me llama y me dice: ‘Cortala con tus llamados y tus bromas’. Le dije: ´Yo no te llamé´. Era Luis Miguel de verdad, y la bestia le dijo cualquier barbaridad”, cerró el relato dejando muy en evidencia a Noelia.

Ella luego se encargó de revelar los motivos por los cuales lo rechazó: “Yo era muy chica, 22 años y él ya era un señor grande, lo veía así más allá de ser Luis Miguel. Yo estaba de novia con un potro argentino, con Vico D’Alessandro, y no daba, no tenía ninguna duda de cómo iba a terminar esa noche. Además Vico estaba al tanto de la cena y se cagaba de risa”.

Pero eso no fue todo. En el último concierto que Luis Miguel dio en el estadio de Vélez, volvió a insistir con la rubia. Invitó al show a Noelia Marzol y le volvió a hablar. “Me dijo que quería que vaya a comer con él. Yo le dije que sí, pero estaba con un grupo de amigas. Yo no quería que pasara nada, pero él insistió. Cuando le dije que sola no iba no me llamó más. Y con mis amigas terminamos comiendo un pancho enfrente del estadio, en Liniers“, contó la bailarina.