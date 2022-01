Cuántas hijas tiene La Sole y qué les tiene prohibido

Dicen que el amor para toda la vida no existe, sin embargo La Sole desafía toda estadística o creencia con su historia y relación con Jeremías Audoglio, a quien conoció cuando era una adolescente y de quien nunca más se separó.

La artista y su marido se encontraron en esta vida cuando ambos cursaban el secundario nocturno en Arequito, localidad de la que es oriunda en la provincia de Santa Fe. Allí eran simplemente amigos, pero cuando la obligación escolar terminó todo se fue transformando.

En aquel momento, Jeremías no pensaba que ella lo miraría algún día, dado que ya tenía su fama y reconocimiento. La Sole ni siquiera se imaginó que el chico que tanto le gustaba estaba enamorado de ella. Tal es así que aquella amistas se fue convirtiendo en amor y comenzaron una relación en 1998.

En el 2007 la pareja pasó por el altar. Soledad tenía tan solo 26 años cuando decidió comenzar una familia con su fiel compañero desde hacía tanto tiempo. "El amor no tiene explicación, sucede y hacés cosas que nunca imaginaste. Somos el agua y el aceite, pero congeniamos perfectamente como familia y pareja. Él es más pensante y yo, más impulsiva”, había dicho en una entrevista la artista sobre su marido.

El 10 de junio del 2010, siete días antes de lo previsto llegaba a sus vidas el primero fruto de su amor, Antonia. La pequeña nació en la localidad de Rosario, cercano a su pleno natal.

El 19 de febrero de 2013 llegaba Regina, la segunda heredera de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio, y la última hasta el momento.

Desde entonces, la ídola del folclore ha tratado de mantener el más bajo perfil para sus hijas. La familia se instaló y construyó un hermoso hogar en Arequito para que puedan tener una vida como la de cualquier niño de pueblo.

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá”, había contado La Sole sobre la crianza de las pequeñas.

Además, la artista y su marido eligieron la educación pública para sus hijas: “Van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”.

Pero hace algunos días atrás, la cantante dialogó con La Voz y les reveló que es lo que aún les tiene prohibido a Antonia y Regina para preservarlas de la exposición y de lo que ella sufrió cuando era chica.

“La más chiquita ahora me pedía que quiere tener su Tik Tok abierto y ahí es donde se me ata el moño porque yo no la pasé bien con eso. “Le digo que por ahora no, porque hay que estar seguro de querer que todo el mundo te conozca y poder disfrutarlo realmente”, confió La Sole.