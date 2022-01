Sofía Zámolo compartió un doloroso mensaje en las redes

Sofía Zámolo volvió a utilizar sus redes sociales para abrir su corazón y recordar a sus padres. Tras el duro momento que atravesó en 2020 con la muerte de su madre, la modelo recordó a su papá en un nuevo aniversario de su muerte. En este difícil momento, Sofía se mostró muy triste por la ausencia de sus dos padres.

"Este aniversario de papá definitivamente me pegó distinto. Hoy, después de haber perdido a mamá, siento tu partida más que nunca. Tal vez porque quedarse sin padres es raro. Nunca estamos preparados para quedarnos sin nuestros papás. Se siente un vacío enorme", comenzó diciendo Zámolo en su cuenta de Instagram.

"Esa protección de mamá y papá ya no está más. Uno se siente como perdido de repente, no más llamadas para avisar que llegaste bien a casa, no más mensajito o llamado de ellos a las 12 en punto el día de tu cumpleaños contándote cómo fue el día en que naciste y a qué hora mamá empezaba con el trabajo de parto. Te sentís un poco solo", continuó.

"Por más que hoy sea madre, una nunca deja de ser hija y sentirse niña. Se cumplen 13 años sin vos que hoy se sienten más vacíos que nunca. Recibo un montón de mensajes de personas que perdieron a su mamá o su papá o a ambos, como yo. Leo sus mensajes todos los días, el sentirse acompañado, comprendido, saber que no estamos solos, ayuda a entender que es parte de la vida misma, que hay que seguir, levantar la cabeza y seguir. Sacar fuerzas y seguir", finalizó la modelo.

Recordemos que en junio de 2021, Sofía participó como invitada del programa PH, Podemos Hablar. Allí contó detalles de lo vivido con la repentina partida de su madre. "Con la pérdida de su hermano a principios del 2020 por un paro cardíaco repentino, mi mamá empezó a sentir mucho dolor, a sentirse muy mal. Se hizo todos los estudios y nos dijeron que tenía cáncer, complicado, pero todavía no se sabía la gravedad. Empieza la pandemia, fallece otro tío mío por un ACV. No lo pudimos despedir, no pudimos saludarlo, no pudimos velarlo, nada", recordó.

"Yo me enteré de la enfermedad de mi mamá y a los cinco días me enteré de que estaba embarazada. Mientras yo me preparaba para ser mamá por primera vez, al mismo tiempo me preparaba para despedir a mi mamá. Así que fue muy duro", recordó entre lágrimas.