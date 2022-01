Estremecedor relato: ex Cebollita denunció haber sufrido acoso sexual durante la tira

Un nuevo capítulo se abre en la escandalosa historia que rodea la tira infantil Cebollitas. Luego que varios de sus protagonistas denunciaran todo tipo de maltratos durante las filmaciones de los episodios, ahora se suma el estremecedor relato de Laura Santana, quien interpretaba a la maestra "Mariana".

Según reveló la actriz durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, sufrió acoso sexual en reiteradas oportunidades. Finalmente, terminaron despidiéndola por no aceptar acostarse con "una persona de mucho poder".

"Yo tenía 21 años cuando trabajé en Cebollitas. Hubo una persona de mucho poder que me invitaba a salir, me llamaba por teléfono. Trataba de evitarlo de la mejor manera para que no se ofenda. Tenía miedo de perder mi trabajo", comenzó relatando.

"Hasta que un día no hubo opción y me habló muy directamente. Me dijo que quería acostarse conmigo antes que me case, yo me casaba en diciembre y tuve que decirle que no. Me quedé sin trabajo de un día para el otro", reveló la actriz.

"Esta persona tenía mucho poder. A mí las piernas se me debilitaban cuando lo veía. Yo tenía la precaución de nunca quedarme sola. Tenía 21 años y tenía miedo de quedarme sin trabajo. Nunca se lo dije a nadie, salvo a mi pareja", recordó.

Sobre la persona en cuestión, Laura prefirió no revelar su identidad. "Ni mamada te voy a decir quién era esa persona y dónde trabajaba, si te puedo decir que me acuerdo que al poco tiempo de quedarme sin trabajo pedí una reunión con otra persona y le conté lo que pasó, y me dijo ´por qué no te acostaste´, estamos hablando de otro momento, de otra época y otras reglas", expresó.