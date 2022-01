¿Lourdes Sánchez coqueteó con un reconocido galán internacional?

Lourdes Sánchez se considera una fan absoluta de Café con Aroma de Mujer, la nueva serie éxito de Netflix. La producción es una remake de una telenovela colombiana de 1994. Actualmente, este relanzamiento se encuentra entre lo más visto de la plataforma.

En este contexto, la bailarina decidió confesar su fanatismo por la historia de amor poniéndose en contacto con el galán que la protagoniza, William Levy. "Les juro que le escribí para felicitarlo por su gran actuación", contó Lourdes. Luego, agregó: "¿Quieren ver qué le puse?".

Acto seguido, compartió una captura del chat en la que se leía su mensaje: "¡Dios mío no puedo dejar de ver! ¡Estoy fan! Excelente tu actuación", expresó. Tras los comentarios de sus seguidores, Sánchez aclaró: "Che, que mal pensados, de veras que le quería felicitar". "¿Hubo respuesta? Para mí porque no me sigue...".

William Levy interpreta al personaje de Sebastián Vallejo, hijo de Octavio Vallejo, dueño de la hacienda Casablanca. William saltó a la fama en 2002 como participante del reality mexicano La isla de la tentación. Desde entonces formó parte de distintas producciones de Telemundo. En 2010 se incorporó a varias producciones de a Televisa (Mujeres asesinas, Triunfó el amor, La tempestad y Dancing With the Stars).

Además, Levy es modelo de reconocidas marcas y hasta tuvo participaciones en videoclips de grandes artistas, como cuando Jennifer López lo convocó para el video de la canción "I’m Into You".