Escándalo legal: intimaron a Vicky Xipolitakis a pagar una deuda millonaria

Vicky Xipolitakis continúa protagonizando un fuerte conflicto legal con su ex marido Javier Naselli. El empresario fue denunciado por la mediática por violencia de género y la causa irá a juicio oral. Además, se suma la deuda millonaria por el alquiler en dólares del lujoso departamento que ocupó durante los últimos años La Griega en el exclusivo barrio de Recoleta, del cual fue desalojada a finales del 2021.

En este contexto, en A la tarde difundieron los fuertes chats de los vecinos que exigen el pago de lo adeudado. Los integrantes del consorcio iniciaron acciones legales, ya que actualmente ellos están poniendo de su bolsillo el dinero adeudado.

En las diferentes capturas de pantalla se observan los comentarios que los propietarios hicieron sobre la mediática. "La mina tiene un ped* atómico. Se casó con un banquero de Wall Street y duró lo que un ped* en una canasta. El flaco le cortó la tarjeta. Se fue porque no quería garpar 6000 dólares por mes el alquiler. Él era el único que garpaba, ella ni jota", fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, Debora D'Amato agregó un dato inesperado: la garante del contrato de alquiler es la madre de Naselli. "Ellos pueden reclamar, acusarla, señalarla y pedirle lo que quieran a Vicky, pero legalmente el responsable es Naselli".

Recordemos que Xipolitakis contó detalles del escándalo durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), Vicky comentó: "Yo no trabajaba, solo crié al nene, con mucho amor y felicidad. Me separé por violencia, con mucho dolor porque estaba muy enamorada".

Luego, agregó: "Yo soy una mujer como todas las que están en casa. Soy víctima como tantas, no soy distinta, ni mejor, ni peor. Muchas veces estuve sometida a la violencia y con coraje y porque tengo una familia hermosa, pude salir adelante. Todo esto repercutió en mi salud porque mi cuerpo reventó".

"De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé", comentó cuando se enteró de la demanda que había realizado el dueño del departamento por una deuda de alquiler que asciende a los 600 mil pesos.