Pablo Echarri confesó una fuerte pelea con Nancy Dupláa: "La situación escaló feo"

La historia de amor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa se remanto al año 2000 cuando se conocieron trabajando en una telenovela. A partir de ahí, si bien la relación creció cada año, la pareja también atravesó por algunas crisis y peleas. El actor recordó un enfrentamiento en particular que actualmente lo avergüenza.

En diálogo con Germán Paoloski en el programa No es tan tarde (Telefe), Pablo Echarri evocó un fuerte cruce con Nancy Dupláa hace varios años. “La situación escaló feo. Yo soy un hombre celoso. Las escenas de celos las originamos siempre a medias”, comenzó el actor.

Luego Echarri agregó: “Si hubo una peor escena de celos, y que la cosa haya reventado por una expresión de ella, fue posterior a una fiesta de Telefe... Hubo una fiesta que fue un 10 de diciembre del año 2015. Fue una situación que escaló feo, en el sentido de una discusión. Puede llegar a tener que ver una escena de celos. No puedo contar más porque me avergüenzo de esos momentos”.

Recordemos que Nancy Dupláa también comentó en el mismo programa hace un mes que tuvo episodios de celos cuando Pablo Echarri protatonizó Resistiré junto a Celeste Cid en 2003.

“Fue una prueba de fuego para mí. Yo recién recién estaba con Pablo, estaba por ser mamá. Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas”, comentó Dupláa en esa oportunidad. A la vez que reconoció que Celeste Cid "estaba en su mejor momento". “Ella era una belleza... El afiche (de Resistiré) era Pablo y Celeste con las tetas ahí... yo lo veía con Luca que era chiquito y me decía: ‘Mamá, ¿esa es la novia de Pablo?’, ‘No, no es la novia’. Cosas que hoy resistiría de otra forma”, remarcó.

De todas formas, en aquella entrevista Nancy Dupláa también reconoció que Pablo Echarri tuvo celos por sus parejas en la ficción. "Bueno pará, yo también hice novelas. A él también le ha tocado”, detalló la actriz en referencia al momento en que compartió protagínco con Gonzalo Heredia en 2008 en el unitario Socias (Telefe).