El descargo de Fer Palacio, el DJ acusado de contagiar a Lionel Messi en una fiesta privada

En las últimas horas, trascendió que Lionel Messi dio positivo en coronavirus y está aislado. Entre los especulaciones que giraron alrededor de la enfermedad del ídolo del fútbol trascendió que el DJ Fer Palacio sería el responsable, ya que el jugador del PSG asistió a una fiesta privadaa en la que se fotografío con el hombre de las bandejas.

Para despejar los rumores, el DJ Fer Palacio hizo su descargo con un video en las redes sociales y compartió el resultado de su test de COVID. "No contagié a Messi", escribió el personaje de la noche junto al informe de laboratorio.

"Me acabo de levantar y veo que me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID. Están diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensaje privado. Tengo un montón de mensajes muy mala onda. Ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID. A todos los que me tiran mala onda, un beso", expresó el DJ en la red.

Por otro lado, Mauricio Pochettino, el director técnico del PSG aseguró que Lionel Mesi está en contacto con los servicios médicos del equipo y cuando su análisis sea negativo volverá a Francia.

De esta manera, queda confirmado que al igual que toda persona, Messi necesita un PCR negativo para salir de Argentina y regresar aa París. Mientras tanto, transita el aislamiento en Rosario junto a su familia.