La decisión de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, que sorprendió a todos en las redes

Muna viene causando furor en sus redes sociales desde muy pequeña. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls deslumbra en cada posteo de Instagram a sus más de 600 mil seguidores con su increíble voz y su prestancia para interpretar diversas canciones con su ukelele. Actualmente, con apenas 12 años, ya planea un viaje de estudios a Estados Unidos para perfeccionar sus habilidades musicales.

"Para los que preguntan. No, no me voy a vivir a Nueva York. Me voy solo a hacer un curso", escribió junto a un emoji de corazón. De esta forma, la pequeña dará un paso muy importante en su carrera. Muna asistirá a Go Broadway, un instituto de artes escénicas en donde podrá aprender de los mejores profesionales. La información trascendió el día miércoles y, a pesar de que muchos creyeron que estaba a punto de irse a vivir al exterior, la joven aclaró que simplemente estará dos semanas.

Recordemos que durante el 2021, la hija de los actores fue noticia cuando fue invitada a cantar por Luciano Pereyra en el Luna Park. Luego de cumplir su sueño, compartió un video en sus redes sociales acompañado por un emotivo mensaje de agradecimiento.

"La primera vez que te escuche cantar estaba en la panza de mi mamá, siempre te admiré. Pero primero te quise como mi tío, mi tío Lucho. Me ayudas a crecer en lo que me gusta, me acompañás en este camino y me diste la oportunidad de pisar un escenario por primera vez, y nada menos que en el Luna Park, y con vos. Gracias por darme la oportunidad de cumplir mis sueños, nunca me hubiese imaginado llegar a esto, gracias por ser parte. Te quiero", expresó la joven.