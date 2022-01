Tamara Báez, la novia de L-Gante, se cansó de las críticas y reveló la verdad sobre sus cirugías

La relación entre L-Gante y Tamara Báez tiene muchísimos altibajos. Si bien la pareja vivió una fuerte crisis el pasado octubre, había logrado recomponer la relación y todo parecía marchar muy bien entre ambos.

Pese a que están construyendo su nuevo hogar en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, recientemente se mudaron a una casa en un country por la seguridad de su hija, Jamaica. Además, viajaron a la Costa Atlántica en familia para disfrutar de la playa mientras el artista cumple con compromisos laborales.

En medio de toda esa realidad, la bebé de L-Gante y Tamara cumplió cuatro meses de vida y su mamá le realizó una mega celebración en Pinamar, con una hermosa decoración en tonos amarillos y naranjas. Pero lo que llamó mucho la atención fue la ausencia del creador de la Cumbia 420.

Pero eso no es todo, además tanto él como Báez se dejaron de seguir en redes sociales, lo que destapó rumores de una nueva crisis de pareja. Aún se desconoce qué habrá pasado entre ellos ya que ninguno hizo declaraciones al respecto.

Sin embargo, la que sufrió fuertes críticas en medio de toda esta situación fue Tamara Báez, a quien la acusaron de gastarse toda la plata del cantante en fiestas para su bebé y ella salió a responder sin filtro: “Un día estamos, al otro no sabemos. Eso tienen que tener en la cabeza. Mi felicidad es mi hija, y voy a hacer siempre todo lo que se me ocurra sin pensar en lo que dirán”.

Esta no es la primera vez que la novia (o ex) de L-Gante es fuertemente criticada en redes sociales. Cuando compartió imágenes de su nuevo hogar los comentarios negativos no tardaron en llegar: “Ah bueno, ahora se ponen botox en los labios y se van a barrios chetos. Para, ¿la humildad dónde quedó?”

Con respecto al botox, Tamara Báez fue quien compartió hace algunas semanas atrás el retoque estético que se había hecho en los labios, algo que tampoco gustó mucho entre los fanáticos del artista. Pero ahora, la joven salió a responderte a sus propios seguidores algunas preguntas curiosas y contó toda la verdad detrás de lo que realmente se hizo o no se hizo en el cuerpo.

Una seguidora le consultó “¿te hiciste alguna cirugía?”. Ante tal pregunta, Tamara fue muy honesta y dijo: "Me puse ácido hialurónico en los labios y me operé la nariz, nada más”.