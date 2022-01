Dani La Chepi se sinceró sobre su salud con una fuerte declaración

Dani La Chepi está a punto de comenzar un nuevo desafío laboral con la conducción de El Juego de la Oca (El Trece), y en una entrevista radial se sinceró sobre su salud con una declaración que preocupó a sus seguidores.

En diálogo con el ciclo Agarrate Catalina, la influencer reconoció su problema. “Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, remarcó Dani La Chepi.

Luego agregó: “Y muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable. La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían ‘ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’, ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso”.

A su vez, Dani La Chepi habló del proceso que atraviesa con su trastorno. “De a poco trato de tomarme las cosas de otra manera, intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo, la anorexia es algo serio. Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila”, explicó.

Para concientizar sobre los aspectos terriblemente negativos de la anorexia, Dani La Chepi alertó: “Hablando con mi psicólogo descubrí que lo primero que me pasa es que proyecto el fracaso de cualquier cosa que emprendo, intento cambiar de actitud de a poco".