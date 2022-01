Tras ser acusado de serle infiel a Nicole Neumann, Manu Urcera tomó una drástica decisión

Hace algunos días se desató un gran escándalo con la filtración de un supuesto chat entre Manu Urcera y una promotora con la que le habría sido infiel a Nicole Neumann, y ahora el piloto tomó una drástica decisión contra la presunta amante.

Según detallaron en Intrusos (América), Urcera le envió una carta documento a Melina Eugster exigiendo que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario “el asunto va a terminar en la Justicia”.

Por su parte, Eugster remarcó: “Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos pero yo creí que era él”.

Recordemos que la promotora había mandado al frente a Manu Urcera con un filoso comentario en el ciclo A la tarde (América). Entre otras cosas, sobre el novio de Nicole Neumann, la joven expresó: “Yo tuve llegada, por así decirlo, en la carrera que hubo acá en octubre. Me contactó él después de la carrera. Pasó eso del chat que mostraron, que se dio a conocer, que nos e podíamos llegar a encontrar, quizás, tal vez, en Las Grutas cuando él fue a pasar Año Nuevo”.

En medio de la tormenta mediática, Manu Urcera y Nicole Neumann se encuentran de vacaciones en Punta del Este junto a las hijas de la modelo.

Noticias Relacionadas Nicole Neumann compartió un llamativo posteo tras la supuesta infidelidad de José Manuel Urcera

El piloto le envió un categórico mensaje a la panelista Virginia Gallardo de Intrusos (América), diciendo: “Agradezco la preocupación. Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso, si te fijás en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo y todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso”.