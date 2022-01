Quién fue la última pareja de Viviana Canosa y cuál es su situación sentimental hoy

En los últimos años, Viviana Canosa se ha jactado de elegir estar sola y de hecho ha tenido duros conceptos hacia sus ex. Sin embargo, a la hora de recordar quién fue la última pareja de la conocida periodista, daremos con un hombre que fue el hijo de un inolvidable astro de la escena nacional. Además, revelamos cuál es la situación sentimental de la conductora hoy.

Viviana Canosa estuvo casada desde 2014 hasta 2018 con Alejandro Borensztein, escritor y arquitecto, hijo del recordado Tato Bores. Tras el divorcio del hombre con el que tuvo una hija, la comunicadora fue vinculada con muchas personalidades, aunque ella nunca avaló los rumores.

Viviana Canosa, junto a su hija Martina y su ex, Alejandro Borensztein.

Entre otros, fueron señalados commo presuntos novios de Viviana Canosa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y hasta algunos llegaron a hablar de un romance secreto con Alberto Fernández.

Hace algunos meses, en Los ángeles de la mañana (El Trece) aseguraron que Canosa y Borensztein intentaron un acercamiento durante los meses de pandemia de 2020. Una vez más, la polémica conductora no se hizo eco de la versión.

A la hora de hablar de la elección que hace hoy, Viviana Canosa fue categórica durante una entrevista con Claudio María Domínguez. Cuando el presentador le preguntó cómo hace para verse cada vez más joven y linda, ella respondió filosa:"Porque estoy soltera… Los hombres me envejecían. La pandemia me impide tener novio. Y la verdad que, a esta altura, me doy cuenta de que… me parece que es una buena opción no estar con nadie. La energía es toda para mí, para mi hija, para mis amores”.

Noticias Relacionadas Viviana Canosa defendió a Novak Djokovic por no estar vacunado contra el Covid-19 y Luis Novaresio la destruyó

sabrás vos. Si estas divinamente bien solo, muy pronto vas a estar divinamente bien acompañada. Si obviamente en la lucha interna voy a traer otro ignorante a mi vida, entre ignorantes que va a haber de profundo. Es preferible criar a tu hija que crezca, brille y vuele y mejore la especie contra los bichos de turno”, cerró a lo que la ahora blonda acompaño con sonrisas.