Murió la legendaria cantante Ronnie Spector, líder de The Ronettes

Ronnie Spector, la legendaria cantante que lideró la girlband The Ronettes murió este miércoles a los 78 años. La intérprete le puso voz a hits de los '60 como "Be My Baby", "Baby I Love You" y "Walking in the Rain".

Según informó su familia, Ronnie Spector falleció tras una breve batalla contra el cáncer. "Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud", dijeron en un comunicado.

Asosciadas con el productor Phil Spector, con quien la cantante se casó en 1968, The Ronettes alcanzaron los puestos más altos de los charts en los Estados Unidos.

Phil y Ronnie Spector.

En 1974, Ronnie Spector se divorció de Phil, con acusaciones de violencia de género. De hecho, el productor murió en la cárcel el 16 de enero de 2020, donde cumplía condena por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

The Ronettes llegaron a hacer giras los Rolling Stones y se codeaban con los Beatles. "No teníamos miedo de ser hot. Ese era nuestro truco. Cuando veíamos a The Shirelles salir al escenario con sus amplios vestidos de fiesta, íbamos en dirección contraria y apretujábamos nuestros cuerpos en las faldas más ajustadas que encontrábamos. Luego salíamos al escenario y las subíamos para mostrar aún más nuestras piernas", remarcaron Phil y Ronnie en una oportunidad.

The Ronettes.

Las Ronettes se separaron en 1967, pero Ronnie Spector siguió adelante grabando con artistas como Keith Richards, Eddie Money, Billy Joel y Bruce Springsteen.

En 2006 publicó su primer álbum en 20 años, titulado "Last of the Rock Stars", que incluía apariciones de los Raconteurs, Keith Richards, Patti Smith y las Raveonettes. En tanto que en 2016 lanzó "English Heart", sus versiones de canciones británicas de los años 60.

El impacto del hit "Be My Baby" fue tan fuerte que apareció en la película de Martin Scorsese "Mean Streets" y décadas después en "Dirty Dancing".