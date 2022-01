Costa rompió el silencio sobre su salud tras ser operada de urgencia

Costa fue operada de urgencia este martes en Mar del Plata, y la humorista rompió el silencio sobre su salud para llevar tranquilidad a sus miles de seguidores. La actriz se encuentra en la ciudad balnearia protagonizandu su espectáculo teatral y tras un fuerte malestar, debió ser intervenida.

Tras recibir el diagnóstico de su dolencia, Costa ingresó en cuestión de horas al quirófano y en diálogo con LA NACION detalló: “Fue una urgencia, yo venía sintiéndome mal, pero pensé que era angustia, estrés. Empecé con un dolor en la panza. Por eso pensaba que era angustia, porque era en la boca del estómago. Y una doctora, Vir Busnelli, me dice ‘¿Vos tenés piedras en la vesícula?’. Y le dije que no, por lo que me recomendó una ecografía abdominal”.

A través de un posteo en su perfil de Instagram, Costa expresó con una imagen desde su cama de la Clínica Colón de Mar del Plata: “Viva. Una urgencia. Prefirieron operar ahora porque después puede complicarse. Una piedrita que vaya para otro lado y pum peritonitis. Yo me sentía algo mal, pensé que era angustia o estrés o nervios. Más no. Todo rápido. Hoy es 11. Lourdes. Nada podía salir mal y fue todo rapidísimo”.

Costa dio detalles de su salud desde su internación en clínica marplatense.

Tras agradecer al equipo de profesionales que la atendieron, Costa remarcó: “Como decía Alfonsina ‘un rayo a tiempo y se acabó la feria’… Litiasis coledociana ese es mi diagnóstico. Y salió todo muy bien. Gracias”.

Según lo que informaron en Intrusos (América), Costa podría estar al menos una semana en recuperación antes de volver al escenario para retomar con su unipersonal A toda Costa.