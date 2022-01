La escandalosa noche de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en Miami

Desde que se confirmó, el pasado julio, la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo la pareja tuvo muchos altibajos, incluida una separación de por medio.

La confirmación del romance la hizo el exjugador de Boca por medio de una postal junto a la hija del Diez, acompañada por las palabras “Te amo”, algo que dejó en evidencia que la relación se estaba gestando desde hacía tiempo.

Al mes de aquella romántica fotografía, Osvaldo y Gianinna ya estaban atravesando los primeros rumores de crisis. Sin embargo, fue la misma joven la que desmintió aquello con unas reveladoras palabras: "Me enamoré. No podía no conocerlo él, y mi amigo se transformó en el amor de mi vida”.

El tiempo pasó, y la relación marcho viento en popa, hasta que el pasado octubre se confirmó que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estaban oficialmente separados. Aparentemente los motivos habían sido que chocaban mucho, “son muy explosivos, entonces ahí nomás se calientan”, dijo en aquel entonces Pampito en el programa de Carmen Barbieri.

Sin embargo, el amor todo lo puede y la pareja volvió a darse una oportunidad. Tal es así que hace algunas semanas atrás corrió el rumor de que estaban planeando su boda.

Según confió Clarín, el ex de Jimena Barón le habría pedido matrimonio en Navidad, en un restaurante de zona Sur y ella habría aceptado.

Pero no todo es felicidad, porque ahora la pareja (o expareja) pasó una escandalosa noche de año nuevo separados.

Por su lado, Daniel Osvaldo compartió toda su celebración para despedir el 2021 y recibir con toda la buena energía el 2022 desde Miami, y sin rastros de Gianinna Maradona.

El exfutbolista subió en sus historias de Instagram una seguidilla de videos desde un barco, recibiendo el año nuevo y disfrutando de los fuegos artificiales.

Además, la cuenta @chusmeteando1, que se encarga de stalkear a los famosos, descubrió que él borró todas las postales con la hija de Diego Maradona. Además, después de aquella lujosa celebración, parece que Osvaldo fue a un boliche y se agarró a trompadas.

Por su lado, Gianinna Maradona, que también se encuentra en Miami, cerró su cuenta de Instagram y comenzó el año con amigas y su hijo Benjamín, que para Navidad había estado con su papá, el Kun Agüero. ¿Será el final de la pareja?