Jorge Rial festejó su alta médica y la llegada de 2022 con un gran cambio de look: ¡las fotos!

Jorge Rial habría anunciado días atrás que a raíz de presentar fuertes síntomas compatibles con los de covid, se realizó un hisopado el cual le arrojó resultado positivo y al instante se mantuvo aislado de toda su familia.

Luego de haber transitado los días que corresponden de aislamiento, el conductor fue dado de alta y tomó la decisión de pasar por la peluquería para realizarse un cambio de look. Como motivo de la celebración de la llegada del nuevo año, el periodista realizó algunos retoques estéticos.

Ya sin presentar síntomas luego de contraer el virus, Rial mostró la felicidad por haber obtenido el alta en sus historias de Instagram. "Me dieron de alta del Covid y me fui a arreglar un poco” escribió en una imagen junto a la persona encargada de realizarle el trabajo en su nuevo look.

Al momento en que se enteró de su contagio, Jorge Rial se mostró muy frustrado por arruinarle los festejos navideños a su mujer Romina Pereiro y sus hijas. "Mi familia dieron todos negativos, pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia” había confesado.

La noticia de su contagio la habría dado a conocer también en sus redes sociales, llevándoles tranquilidad a todos sus seguidores. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar, pero el covid no hace excepciones” contó el conductor.

A su vez, remarcó la importancia de las vacunas y poder transitar la enfermedad son síntomas más leves sin tener que llegar a una internación. "Sexto día de mi covid-19. Las vacunas están haciendo lo suyo. Sin síntomas ni dolores. Cansancio lógico del aislamiento. Mi familia con un segundo test negativo. Estar vacunados nos protegió a todos. No hay que dudarlo. Poner el brazo es un acto de amor para vos y para todos” aseguró.

En su perfil de Instagram, el periodista mediático publicó un video junto a unas sentidas palabras como salutación de Año Nuevo. “Que tengan un feliz 2022. Dejamos atrás un año muy duro. De muchas perdidas y aprendizajes. Nadie estaba preparado para ponerle el cuerpo a esta historia. Somos sobrevivientes. Cuidémonos que no sobramos. Y si nos queda resto, disfrutemos. Quien nos quita lo bailado?” sentenció.

Lo importante es que Rial pudo festejar Año Nuevo junto a su mujer y sus hijas, luego de haber pasado unos días aislado. Con muchos proyectos laborales en estos nuevos 365 días que comienzan, el periodista se mostró feliz con toda su familia.