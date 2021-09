Por este particular detalle, Pampita tuvo que salir a desmentir rumores de crisis matrimonial

Pampita tuvo que salir a desmentir rumores de crisis con su marido Roberto García Moritán. La modelo y conductora aclaró por qué no usa su alianza de matrimonio ni su anillo de compromiso.

Fue durante la emisión de su programa Pampita Online donde Pampita reveló que se los había sacado durante el embarazo y que aún no se los volvió a poner. "Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar", aclaró.

De esta forma, la modelo desmintió estar pasando un mal momento con su esposo, con quien se casó en noviembre de 2019. "Estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando", disparó.

Recordemos que Carolina tuvo el pasado 22 de julio a su hija Ana hace poco más de un mes. Por lo que todavía continúa en su etapa de puerperio, donde su cuerpo atraviesa grandes transformaciones hasta volver a la normalidad.

En junio pasado, la jurado había compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que mostraba sus manos hinchadas: "Últimos días del anillo de casada y compromiso", adelantaba.