La opinión de Eugenia Tobal sobre Nicolás Cabré

Ya te contamos cuáles son las mujeres que pasaron por la vida de Nicolás Cabré. En esta oportunidad, compartimos la opinión de una de las más importantes, Eugenia Tobal, quien fue su esposa entre 2011 y 2012. ¿Qué dijo la actriz y presentadora de televisión? A continuación, todos los detalles.

Eugenia Tobal. Fuente: Instagram Eugenia Tobal (/eugeniatobal)

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, entre el silencio y la indiferencia

Cuenta la historia que el amor surgió cuando compartieron elenco en la telenovela “Los únicos”. Pronto, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré dieron el sí y se convirtieron en una de las parejas más renombradas del mundo del espectáculo.



Sin embargo, la relación no duraría mucho y el escándalo perseguiría a ambos durante mucho tiempo, sobre todo a Eugenia Tobal, quien confesó sufrir el acoso de la prensa estando recién separada y habiendo perdido un embarazo de Cabré.



“Fue una vida en 9 meses”, expresó en 2012 de visita al programa radial conducido por Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese. “Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó”, agregó haciendo un resumen de lo que fue su relación con el actor argentino.



Cuando “la Negra” le preguntó acerca de los rumores de infidelidad, Tobal solo respondió con un “bueno”, sin ahondar mucho y dando a entender que eran ciertos.



La tercera en discordia habría sido otra Eugenia, en este caso la “China” Suárez. Al respecto, Tobal confesó haber sido “muy crédula”, que intuía que algo pasaba pero que confió en su esposo.



Para finalizar, indicó que no guarda rencores con Cabré, a quien amó mucho, según sus palabras. Sin embargo, también agregó que en esta vida “todo vuelve”.



¿Cómo superó Eugenia Tobal el peor momento de su vida?

Años más tarde, de visita en el programa PH, Podemos Hablar, Tobal recordó aquellos tiempos y los describió como “un momento muy duro y muy triste”.



“Fueron 2 años de duelo”, confesó acerca del tiempo que le llevó sobreponerse no solo de la separación de su exesposo, sino también de la pérdida del bebé que estaba esperando.



Además de quejarse del abuso y la persecución mediática que tuvo que padecer, dio algunas claves de cómo fue que encaró dicho duelo. En este sentido, expresó que se abrió a sufrir todo lo que tenía que sufrir y que el proceso fue tan íntimo como profundo.



“Tenía que ver con el alma rota, ni siquiera con el corazón”, dijo en alusión al difícil momento que le tocó vivir. Por último, indicó que luego se levantó “para ser feliz”.





A casi 10 años de los acontecimientos, ¿recordabas todo lo que pasó entre Eugenia Tobal y Nicolás Cabré?