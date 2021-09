El especial motivo que trae a Luisana Lopilato de regreso al país tras dos años

Luisana Lopilato regresará a la Argentina después de más de dos años, y el viaje tiene un especial motivo ya que la actriz viene a rodar una importante película de producción nacional.

Pipa es el nombre del film que protagonizará Lopilato para Netflix, que se apronta para celebrar sus diez años en el mercado de las plataformas de streaming. A su vez, esta propuesta es la tercera parte de una saga que comenzó en 2018 con Perdida y que continuó en 2020 con La corazonada.

Según adelant LA NACION, Luisana Lopilato volverá a interpretar a la policía Manuela “Pipa” Pelari. El rodaje se llevará a cabo durante dos meses y medio en Salta y Jujuy, y hasta el momento no trascendió si la artista viajará con su esposo e hijos.

“Pipa, mi personaje, recibe su primera oportunidad para poder destacarse como policía. Ella no va a parar hasta llegar a la verdad. Es una mujer con mucha fuerza. Ella es un conjunto de cosas. No es tan femenina, no es una mujer que esté fijándose en qué ponerse. Ella está lista para ir a trabajar. Se levanta de la cama, se toma un café, se pone una bota y sale”, le contaba Luisana a LA NACION el año pasado en el marco del estreno del segundo film de la trilogía.

Por otro lado, una de las grandes cuentas pendientes de la esposa de Michael Bublé se relaciona con el fallido retorno de Casados con hijos, en versión teatral. Recordemos que el espectáculo que prometía romper récords de taquilla tuvo que ser suspendido por la pandemia de coronavirus.