Susana Giménez reveló cuál es el medicamento que la ayudó a recuperarse del coronavirus

Hace algunos días, Susana Giménez volvió a nuestro país y en una entrevista en Telefe Noticias reveló que un medicamento muy costoso la ayudó a recuperarse de su complicado cuadro de coronavirus.

"Me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, muy fuertes y muy caras que las consiguieron en el sanatorio, en el Cantegril, y me las pusieron", había contado Susana en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

Luego de ese comentario, muchos quedaron con la intriga del cuál fue el medicamento clave en el tratamiento de la conductora. "Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía Covid que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab. Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable sólo para ciertos casos" expresó Susana Giménez.

El medicamento en cuestión es un anticuerpo monoclonal que también se aplica en enfermedades autoinmunes, incluyendo algunos tipos de cáncer. Según la organización Médicos Sin Fronteras, es el segundo tratamiento recomendado por la OMS para el Covid-19.