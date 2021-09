La dolorosa frase que la China Suárez le habría dicho a Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña anunció hace tres semanas su separación de la China Suárez, y si bien los artistas han evitado declaraciones estridentes, priorizando la armonía familiar; ahora trascendió la dolorosa frase que le habría dicho la actriz a su expareja.

Según la periodista Laura Ubfal, habría un supuesto enojo de la familia de Vicuña con Suárez porque el chileno tuvo que vender acciones de la familia para comprar la casa en Pilar donde actualmente vive la China.

La China Suárez y Benjamín Vicuña.

A su vez, Ubfal asegura que una fuente en Chile le reveló que Vicuña estaría muy triste porque la actriz le habría dicho a su ex que "ya no lo amaba".

Más allá de esas versiones, la China Suárez se refirió de manera categórica a los rumores detrás de su separación. "Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea", comentó la actriz.