A los 39 años murió la cantante Sara Harding, exintegrante de Girls Aloud

Este domingo, se conoció la triste noticia de la muerte da cantante británica Sarah Harding, exintegrante de Girls Aloud. La artista perdió la vida a los 39 años tras luchar durante más de un año contra un cáncer de mama.

Girls Aloud, la banda que integró Sarah Harding.

"Comparto con profunda tristeza la noticia de que mi bonita hija Sarah desgraciadamente ha muerto. Muchos saben de la batalla de Sarah con el cáncer y que luchó con tanta fuerza desde el diagnóstico hasta su último día. Se ha apagado pacíficamente esta mañana", escribió la madre de Sarah Harding en Instagram.

A comienzos de este año, la cantante publicó su autobiografía Hear me out, y allí contó que no viviría hasta la Navidad de este año, debido a las metástasis que le había producido el cáncer de pecho que sufría. "No quiero un pronóstico exacto. No sé por qué alguien lo querría. La comodidad y no tener dolores en la medida de lo posible es lo que para mí ahora es importante", expresó la artista en su libro.

En su último mensaje en la red, Sarah Harding compartió su felicidad por el éxito de su última canción, que llevó el mismo título que su autobiografía.