Analía Franchín y una confesión íntima que desconcertó a todos

Este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), Analía Franchín desconcertó a todos con una confesión íntima que la atormentó durante casi toda su vida.

La periodista se refirió a su miedo a dormir sola, y reconoció que recién a los 49 años superó es temor y logró conciliar el sueño sin estar acompañada.

“Cuando te toca un familiar con algún trastorno psiquiátrico siempre es muy difícil, y para mí fue tremendo ver a mi mamá en esa situación. Mi mamá es muy presente, y es una muy buena mamá, lo único que le digo todo el tiempo es: ‘¿por qué sos tan trágica?’, porque entonces me metió tantos miedos, que en 49 años nunca pude dormir sola”, detalló la panelista de Flor de equipo (Telefe).

Finalmente, Analía Franchín reconoció: “A los 49 años dormí sola por primera vez y antes, si yo me quedaba sola en mi casa, alguien tenía que venir. Yo tengo muchos miedos que los trato, están asociados a las cosas que decía mi mamá. El año pasado me tocó estar sola porque mi marido se fue de viaje, pero hubo una vez que no encontraba quién viniera y lo llamé al jardinero, yo necesito saber que hay alguien, que hay una presencia”.