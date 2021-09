Alfredo Casero vandalizó un afiche de Lendro Santoro y el precandidato a diputado le respondió con todo

Alfredo Casero vandalizó un afiche de Leandro Santoro y compartió el resultado en la red. El precandidato a diputado no se quedó callado y le respondió con todo.

"Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro, ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo. No le pueden dibujar poron** a este muchacho”, lanzó el humorista en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El político respondió fuerte a través de su cuenta de Twitter con el mensaje: "¡Hola @agencialavieja! Sos mejor artista plástico que humorista".

Las reacciones de este ida y vuelta en la red fueron de lo más variadas. Desde aquellos que consideraron un astuto provocador a Alfredo Casero, hasta otros que lo condenaron por el nivel de su confrontación.