La indirecta de Gisela Dulko en medio de su crisis con Fernando Gago

Esta semana, Fernando Gago y Gisela Dulko protagonizaron una escandalosa separación. Luego que se filtrara el rumor de una supuesta infidelidad de parte del ex jugador, no solo se confirmó la noticia, sino que además se supo que la "tercera en discordia" es Verónica Laffitte, la mejor amiga de la ex tenista.

Según confirmó Cinthia Fernández el lunes en Los ángeles de la mañana, Dulko descubrió la infidelidad, motivo por el cual decidió mudarse de la casa que compartía con Gago en Nordelta a un departamento en San Isidro.

Finalmente, Gisela decidió reaparecer en sus redes sociales tras varios días de silencio. Fue desde su cuenta de Instagram, donde compartió una foto entrenando. "Lo hiciste", agregó a la imagen donde se la puede ver entrenando en un gimnasio. Recordemos que desde que se confirmó la infidelidad, la deportista no realizó declaraciones en los medios y ya trascendió que inició los trámites de divorcio.

Recordemos que las repercusiones del escándalo llegó a las portadas de la prensa inglesa. "DOUBLE FAULT. Ex-Real Madrid ace Fernando Gago ‘splits from tennis star wife after being caught cheating with her best friend’", tituló el diario The Sun. Por su parte, The Mirror también hizo eco del escándalo. "Former Real Madrid footballer ‘caught cheating’ on tennis star wife ‘with best friend’", resaltando que Gago fue jugador del club español y que fue "descubierto engañando a su esposa con su mejor amiga".