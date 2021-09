El repudiable comentario transfóbico de Alex Caniggia contra Florencia de la V

Luego del final abrupto de Alex Caniggia como panelista de Polémica en el Bar, el mediático decidió explicar los motivos de su desvinculación del histórico ciclo de América. Lo hizo con un lamentable mensaje en sus redes sociales apuntando ferozmente contra Florencia de la V.

"Yo me fui de Polémica porque no me hace falta la guita. Vos no tenes un mango y te echaron de Bendita... flor de traba no te llaman de ningún lado y eso te irrita.... cambiaste de nombre 3 veces pero el "cacho" no se te quita!", fueron las palabras elegidas por el Emperador que desataron fuertes repercusiones en Twitter.

Recordemos que al confirmarse la noticia del alejamiento de Alex del programa conducido por Mariano Iudica, Flor de la V fue dio su opinión sobre lo sucedido en el ciclo A la Tarde: "Quiero felicitar a Gustavo Sofovich. Que venga gente que quiera trabajar", comenzó diciendo la ex vedette. "No puedo creer que se le siga dando lugar a una persona como esta. ¿Sabés cuál es la diferencia? No tiene que llenar la heladera", agregó.

"Cuando nunca te levantaste a las seis de la mañana o viniste en el tren cargado desde Lomas de Zamora… Eso es saber lo que es el hambre y las ganas de laburar. Pero este pibe nunca lo hizo porque tiene, gracias a Dios, padres que lo pueden mantener", concluyó furiosa.